Lõunaeestlase neli soovitust, kuidas talvest parim võtta!

Lõunaeestlane usub, et kõige maagilisem kingitus on aeg lähedastega!

Maalilises Taevaskojas saab talvist loodust nautida veel mitmel moel. Masinasõpru rõõmustab elamus karakatitsaga Peipsi järvejääl. Karakatitsad on kohalike Peipsi kalurite iseehitatud masinad, millel all suured lennukirehvid, millega saab talvisel Peipsil ikka kogu täiega lustida.

Pole midagi paremat kui see võimas vabaduse tunne lumiselt mäelt alla laskudes. Külm tuul näpistab põski, süda rõkkab rõõmust ja lumi sahiseb vastu. Mõte on vaba argipäevast. Mõtled vaid, et millal mul viimati päriselt nii tore oli. Kõik talientusiastid teavad, millest me räägime. Kalevipoja Koja tuubirada ja uisuväljak pakuvad talvist meelelahutust mõnusalt koduses võtmes. Kui endal uiske pole, saab neid muuseumist laenutada! Väike-Munamäe suusakeskus MUNAKAS ja Kuutsemäe suusakeskuse nõlvad Otepääl pakuvad sõidurõõmu edasijõudnutele ning väljakutset ja arenemisvõimalusi algajatele.