Euroopa ühe populaarseima linna tänavad suletakse jõulupühade ülerahvastatuse tõttu

Meetme eesmärk on tagada turvalisus ja liikuvus linnas ning seda rakendatakse ainult siis, kui avalikud ruumid ja transport on erakordselt ülerahvastatud.

Milliseid Madridi linnaosasid võivad sulgemised mõjutada?

Kuigi suuresti on mõjutatud kogu Madrid, on Madridi maakonnavalitsuse jaoks kriitilised punktid Preciadose ja El Carmeni tänavad, Plaza del Celenque, Calle Alcalá osa Plaza de Cibelese lähedal ja Gran Vía.

Oktoobris, mis ei ole tüüpiline turismikuu, külastas riiki 8,17 miljonit välisturisti. See on 13,9 protsenti rohkem kui 2022. aasta oktoobris.

„Me muudame oma turismi ajaloolist olemust,“ ütles Hispaania tööstus- ja turismiminister Jordi Hereu. „Hispaania on jätkuvalt juhtpositsioonil, sektori taastumine on absoluutne ja täielik.“

Iga riiki saabunud turist kulutas oktoobris keskmiselt 1260 eurot, see on pea 10% rohkem kui 2019. aasta oktoobris. Ka igapäevasd kulutused on kasvanud: iga turist kulutas oktoobris 185 eurot päevas, mis on 15 protsenti rohkem kui 2019. aastal.