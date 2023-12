Talvepuhkus Ida-Virumaal on põnev seiklus kogu perele

AKTIIVNE TALVEPUHKUS

Talisport

Talispordiga tegelemiseks on Ida-Virus loodud suurepärased tingimused. Kiviõli tehismäel ootab talispordisõpru Baltimaade pikimate nõlvadega Kiviõli Seikluskeskus . Mäesuusatajaid ja lumelaudureid rõõmustavad 400–700-meetrised suusanõlvad, õppenõlvad ning tasemel lumepark. Kui veel suusatamise ja lauatamisega sina peal ei ole, aga tahaks siiski proovida, tasub end seikluskeskuse instruktorite kätte usaldada. Lisaks pikkadele nõlvadele rõõmustavad kõiki murdmaasuusasõpru väga heas korras ja valgustatud suusarajad nii Alutaguse Puhke- ja Spordikeskuses kui ka Narvas Äkkeküla spordi- ja puhkealal . Kui peres leidub ka kelgumägede austajaid, on mõlemas kohas ka selle peale mõeldud.

Seiklused karjääris

Looduse talvemuinasjutt

Kiviõlist Narva poole või vastupidi sõites tasub maanteelt maha keerata ja Valastele põigata. Talvel on Valaste juga arvatavasti üks enim pildistatud koht Eestis – eriti siis, kui külmakraadid ja piisavalt tugev põhjatuul disainivad pankrannikul kasvavad puud jääskulptuurideks. Sealsamas Valaste lähistel asub imeilusast loodusest ümbritsetud Saka mõis koos spaa ja hubase restoraniga – täpselt see, mis puhkuseks vaja. Valastelt ei jää kaugele ka Oru park Toilas, mis on võluv igal aastaajal. Oru pargi külje all asub Toila Spa Hotell, kus saab pärast aktiivseid lumiseid seiklusi veemõnusid ja hoolitsusi nautida.