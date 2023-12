Probleemid ei lõppe. Saksamaa rongijuhid alustasid streiki

Tegemist on neljanda rongijuhtide streigiga sel aastal. Nädala algul tabas Münchenit tugev lumesadu ja jäävihm, mistõttu tühistati sadu lende.

Saksamaa peamise raudtee ettevõtja Deutsche Bahn (DB) reisijateveo teenused on häiritud alates 22.00-st täna (neljapäeval) kuni 22.00-ni homme õhtul. DB on hoiatanud reisijaid, et nad peavad arvestama „suuremahuliste piirangute ja reiside tühistamistega“.

Streik on välja kuulutatud Saksamaa ametiühingu GDLi poolt pärast seda, kui DB katkestab läbirääkimised palga ja tööaja üle. Nad ütlesid, et rongid sõidavad streiki graafiku järgi, mis „tagab ainult väga piiratud teenuse rongiliinidel.“

GDL soovib, et tööaega vähendataks praeguselt 38 tunnilt 35 tunnile nädalas, ilma et palku kärbitaks, millest Deutsche Bahn on seni keeldunud.

GDL-i juht Claus Weselsky ütles, et keeldudes tööaja vähendamisega nõustumast, „ignoreerivad ettevõtte juhid oma töötajate õigustatud vajadusi“. Ta lisas, et see seab ohtu kõige kliimasõbralikuma transpordivahendi ehk raudtee tuleviku,“ ütles ta.

DB personalijuht Martin Seiler kritiseeris kavandatavat streiki kui „vastutustundetut ja isekat“. GDL taotleb töötajatele ka 555 euro suurust palgatõusu kuus, millele lisandub ühekordne kuni 3000 euro suurune tasu, et töötajad saaksid erinevate hinnatõusudega paremini hakkama. Deutsche Bahn on teatanud, et tegi töötajatele pakkumise, mis võrdub 11 protsendilise palgatõusuga.