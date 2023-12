GRAAFIK | Vaata, kus saab Eestis sel talvel suusatada ja kui palju tuleb selle eest maksta

Tabelit koostades selgus, et üldiselt on hinnatase erinevates suusakeskustes üsna sarnane. Hinnaerinevus on vaid mõned eurod. Võrdlesime hindu nädalavahetusel ja vaid täiskasvanu piletiga, seega tasub märkida, et nädala sees on pileti hind odavam ja ka noore/lapse pilet on mõned eurod täiskasvanu omast odavam.