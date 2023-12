Hea teada! Millises Euroopa riigis räägitakse kõige paremini ja millises kõige halvemini inglise keelt?

Inglise keel on saanud maailmas universaalseks suhtluskeeleks, millega saab enamjaolt igas riigis hästi suheldud. Küll aga ei oska kõikide riikide elanikud seda väga hästi ja see võib turistidele probleeme tekitada.

Ka Eesti ei jäänud pingereas kuigi madalale

Prantsusmaa kukkus mitu kohta

Prantsusmaa on 2021. aastast, mil oli „kõrge keeleoskusega“ kategoorias maailmas 31. kohal, langenud allapoole. Eelmisel aastal langes Prantsusmaa 541 punktiga „mõõdukale tasemele“, pingereas 34. kohale. Sel aastal on Prantsusmaa langenud 531 punktiga 43. kohale kogu maailmas ja 34. kohale Euroopas, see on uuringus osalenud Euroopa riikidest kõige madalam.