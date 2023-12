Ajalooline sündmus. Pärnu lennujaamas maandus Hispaania odavlennufirma lennuk

5. detsembril maandus esimest korda Pärnu lennuväljal Airbus A320, tähistades ettevõtte Magnetic MRO ajutist laienemist Pärnu lennujaama. See erandlik samm on osa ettevõtte laienemise strateegiast, et suurendada oma lennukihoolduse mahtu Eestis ja luua juurde uusi töökohti.