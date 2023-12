HÄÄLETA! Tallinn, Riia või Vilnius – kus on kõige kaunim kuusepuu?

Tallinn

Tallinna Raekoja platsi jõuluturg on avatud kuni 7. jaanuarini iga päev kell 11–20. Kuumad joogid ja toidud on saadaval pühapäevast neljapäevani kell 10–22, reedel ja laupäeval kell 10–23. Suurel laval on kultuuriprogrammid reedeti ja laupäeviti kell 17–19 ja pühapäeviti kell 12–14. Jõuluvana maja hakkab olema avatud iga päev 12–18.

Riia

Riia on läbi aegade olnud kuulus oma jõulukuuskede poolest. Linn on isegi talviseks perioodiks välja mõelnud spetsiaalsed temaatilised ekskursioonid „Jõulupuude jälgedes“, kuid põhikaunitar on traditsiooniliselt Toomväljakul, kus jõulude ajal on ka jõuluturg. Sel aastal on see avatud 7. jaanuarini.