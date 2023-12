VIDEO | Itaalias on iidne kaldu olev torn kokkuvarisemise äärel

Itaalia Bologna linnas asuv torn on vähem tuntud kui Pisa torn, kuid see on turistide seas samuti populaarne. Tornil on aga linna ametivõimude hinnangul suur oht kokku variseda.

Keskaegse Garisenda torni ümber on alustatud viie meetri kõrguse tõkke ehitamist, et hoida selle varisemise korral rusud ühes kohas. 47 meetri kõrgune 12. sajandist pärit torn on kaldus 4-kraadise nurga all, kuid uuringud on leidnud, et see on ajaloos muutunud.

Bologna nõukogu on öelnud, et olukord on „väga kriitiline“. Torn on üks kahest, mis kõrguvad Bologna linna kohal – mõlemad tornid on kaldu ja pakuvad turistidele põnevat vaatepilti.

Teine torn Asinelli on umbes kaks korda kõrgem kui Garisenda ja ole nii järsult kaldu. Tavaliselt on see isegi turistidele ronimiseks avatud. Garisenda ehitati aastatel 1109–1119 ja selle kõrgus vähenes 14. sajandil, kuna see oli juba toona hakanud kalduma.

Garisenda torn on kuulus ka väljaspool Itaaliat – seda mainitakse luuletaja Dante 1321. aastal valminud teoses „Jumalik komöödia“. Torn suleti algselt juba oktoobris pärast seda, kui andurid olid tuvastanud muutuse selle kallakus. Edasised kontrollid näitasid, et torni alus on saanud kahjustada.

Linnavolikogu selgitas, et paigaldab tornide juurde tõkked, mis kaitseks ümberkaudseid hooneid ja inimesi rusu eest, kui torn peaks tõesti kokku varisema. Bologna ametiasutuste hinnangul läheb ainuüksi tõkete rajamine maksma umbes 4,3 miljonit eurot. Nad on juba käivitanud rahakorjamise kampaania, et rahastada vajalikke restaureerimistöid.

Volikogu nimetas projekti „erakordseks väljakutseks“, mis nõuab „pühendumist kogu linnalt ja kõigilt neilt, kes armastavad Bolognat ja üht selle kõige olulisemat sümbolit“.