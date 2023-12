Münchenis on kehva ilma tõttu kaos. „Olen kolmandat päeva lennujaamas lõksus“

Lennukaos jätkub Saksamaa suuruselt teises sõlmpunktis Müncheni lennujaamas, kus lennud on peatatud täna (teisipäeval) kella 12-ni. Münchenis sadas eile ja sajab ka täna tugevat jäävihma, mistõttu ei saanud lennukid eile sealt õhku tõusta.

On lootust, et täna saavad lennukid siiski Münchenist õhku tõusta, sest lennuradade puhastamisega tegeletakse väga intensiivselt. Siiski ei tohiks reisijad sellele liiga palju loota, sest lennujaamas seisab silt: „Võib eeldada, et enamik lende tuleb ka ülejäänud päeva jooksul ohutusega seotud põhjustel tühistada.“

Müncheni lennujaam paneb reisijatele südamele, et kui lennufirma pole reisijaid lennu toimumisest teavitanud, siis see jääb ära. Selles olukorras palub lennujaam reisijatel koju jääda ja lennujaama üldse mitte tullagi, sest see on juba praegu niigi ülekoormatud.

Mitmed reisijad on oma muret kurtnud sotsiaalmeedias, mõned neist on öelnud, et suurem hulk nende plaanitud lende on tühistatud. Sarnane olukord oli Müncheni lennujaamas eelmise aasta detsembris, kui jäätunud lennuraja tõttu tühistati 133 lendu.

Müncheni lennujaam suleti esimest korda laupäeval pärast tugevat lumesadu. Häired jätkusid pühapäeval ja esmaspäeval. Eile tühistati 840-st planeeritud lennust 230.

Samuti on suletud lennujaama jõuluturg. Mõned reisijad on sotsiaalmeedias küsinud, miks Müncheni lennujaam ei suuda tulla toime jäävihma ja lumega nagu teised lennujaamad, näiteks Helsingi.

Müncheni lennujaam ja lennufirmad paluvad reisijatel jälgida lennujaama veebilehte, et olla toimuvate muudatustega kursis. Mitmed reisijad on aga juhtunu tõttu väga endast väljas: näiteks on ühe reisija lendu juba kolm korda edasi lükatud. „Olen nüüd juba kolmandat päeva järjest Münchenis kinni, minu jätkulend on kolmandat korda tühistatud ja uut broneeringut ei ole veel tehtud. Mul on kaasas ainult need riided, mis mul seljas on, sest mulle öeldi, et minu pagasit ei ole võimalik kätte saada,“ kurtis üks reisija platvormil X.