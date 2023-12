Eile tabas Tenerifet tuntav maavärin

National Geographic Institute’i registreeritud maavärin tekkis ranniku lähedal, umbes 28 kilomeetri sügavusel maapinnas. Seismiline aktiivsus tekitas rahutust üle 4800 elanikuga Buenavista del Norte linna elanikes, kes kogesid maapinna ulatuslikku värisemist. Kanaari saartel on aga taolised maavärinad tavalised, seal juhtub neid üpris tihti.

See juhtum on ärgitanud Tenerife ametivõime suurendama maavärinate seiret. Ametiasutused hindavad olukorda tähelepanelikult, et tagada mõjutatud piirkonna elanike turvalisus ja heaolu.