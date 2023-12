VIDEO | „Silmakirjalikud klounid!“ Kliima soojenemise konverentsile suundunud eliitide eralennuk külmus lennujaamas ära

„Nende eralennukid paiskavad tunnis välja kaks tonni süsihappegaasi. Oh, millised silmakirjalikud klounid!“ kirjutab video postitaja X-is. „Nad kasutaksid Zoomi, kui nad tõesti hooliksid!“ lisas ta.

Mitmete teadete kohaselt oli lennuk äärmuslike tingimuste tõttu maapinnale külmunud, kuid on ebaselge, kui suuri kahjustusi lennuk on saanud.

Central Jetsi andmetel haldab 16 aasta vanust lennukit ärilennundusettevõte Bairline Fluggesellschaft.

Saksamaa suuruselt teises sõlmpunktis Müncheni lennujaamas jätkub lennukaos, enamik lende on tugeva lumesaju tõttu tühistatud. Ka rongiliiklus on seal kandis tõsiselt häiritud.

Müncheni lennujaam on soovitanud reisijatel kuni info saabumiseni tugeva lumetormi tõttu koju jääda.

Lennujaam ja lennufirmad teatavad reisijatele, et nad kontrolliksid teavet oma lendude kohta lennufirmade veebilehtedelt ja rakendustest.

Lennujaam on öelnud, et reisijad ei tohiks lennujaama minna, enne kui on saanud kinnituse, et lend toimub.

Lufthansa teatel peavad nad lende tühistama külmunud lennujaama seadmete ja lumega kaetud sõidukite tõttu.

Lennufirmaga reisijatel soovitatakse enne lennujaama minekut kontrollida oma lennu staatust veebilehel Lufthansa.com või Lufthansa rakenduses.

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) osaliste konverents ehk COP konverents (Conference of the Parties) toimub 30. novembrist 12. detsembrini Araabia Ühendemiraatides Dubais.

Konverents toimub 28. korda ja sellest ka nimetus COP28. COP-il toimuvad kliimaläbirääkimised, kus hinnatakse kliimamuutustega tegelemise progressi ning langetatakse uusi otsuseid globaalse temperatuuritõusu pidurdamiseks ja kliimamuutuste ohjeldamiseks. Selleks püütakse konverentsile kokku tuua kõik siht- ja sidusrühmad, avalik ja erasektor.

Üks tuntumaid on ehk 2015. aasta Pariisi COP, kus sündis Pariisi kliimalepe, mille eesmärk on vähendada kliima soojenemist alla 2 °C ja jätkata pingutusi, mis hoiaksid kliima soojenemise 1,5°C piiril. COP-il on kohal kõik olulised tegijad, kes kliima- ja keskkonnavaldkonna arengut ning riikide poliitikaid suunavad: riiklikud delegatsioonid, rahvusvahelised organisatsioonid ja liidud, huvigrupid, vaatlejad, suur- ja väikefirmad.