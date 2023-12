Peruu tuntuim vaatamisväärsus suurendab päevas lubatud külastajate arvu

Machu Picchu on hästi säilinud inkade kindlustatud asula Peruus, mis arvatavasti ehitati valitseja Pachacuteci juhtimisel 15. sajandil.

Praegu sai ühes päevas kuulsat vaatamisväärsust külastada vadi 3800 turisti. Jaanuarist suureneb see arv 4500 turistini ja riik on öelnud, et ei välista numbri suurenemist ka 5600 inimeseni päevas.