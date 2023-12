Kuhu minna? Vaata, mis üritused sel nädalavahetusel toimuvad

Loodus

Muusika

Suure Muna kohvikus tuleb advendikontsert , Kultuurikatlas käib Jõulujazz festival ning Tartus tuleb Salongikontsert „ Dänkki Briha “. Ülikoolilinnas on käimas ka Jõulumuusika festival ’’ Kirikupühad Maarjamaal ’’.

Jõulud

Kuressaares saab võtta osa jõuluturust nimega EHTNE Saaremaa. Anija mõisas on avatud jõulumaa ning Tallinna kesklinnas saab külastada näitust „Piparkoogimaania“. Jõulud on käimas ka Oskar Lutsu majamuuseumis ning Tartus spordimuuseumis, kus on avatud Maagiline päkapikumaa.