Huvitav valik. Hiina andis viisavabaduse viiele Euroopa riigile

Immigratsioonistatistika kohaselt registreeris Hiina aasta esimese kuue kuu jooksul 8,4 miljonit välismaalase sisse- ja väljarännet. See on võrreldav 977 miljoniga kogu 2019. aastal, mis oli viimane aasta enne pandeemiat.

Kuidas veel lihtsustab Hiina eurooplaste reisimist?

Veebipõhise reisibüroo Trip.com andmed näitavad, et võrreldes 2022. aastaga on Euroopast Hiinasse tehtavate broneeringute üldkogus 663 protsent kasvanud. 2019. aastaga võrreldes on see arv peaaegu 29 protsenti rohkem.