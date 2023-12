Tartu-Helsingi lennuliini soovib teenindama hakata Finnair

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on hanke tulemusest veel vara rääkida, kuna hankemenetlusega seotud toimingud on alles algusjärgus. „Lootsime, et hankele esitatakse rohkem pakkumusi, aga ilmselt peegeldab pakkujate vähesus tänast keerulist olukorda lennundusturul ja majanduses üldiselt,“ lisas Klaas.