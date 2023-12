Lux Express avab uue otseliini Tallinn-Varssavi

Lisaks on Varssavi ise populaarne turistide sihtkoht, suurte kontsertide ja -ürituste keskpunkt, mis oli Roosi sõnul lisaargument Tallinn-Varssavi otseliini avamiseks. „Näiteks läinud suvel toimus seal popstaar Beyoncé kontsert, kuhu paljud reisisid just Lux Expressi mugavate bussidega nii Eestist, Lätist kui ka Leedust,“ rääkis Roos. „Vähetähtis ei ole ka asjaolu, et uus bussiliin on kindlasti hea alternatiiv ka neile, kes soovivad reisida keskkonnasõbralikumalt,“ lisas ta.