Seikle Riias nagu kohalik: Lätis elavate eestlaste lemmikud

Osad eestlased eeldavad veidi ennatlikult, et Lätis ootavad ees väga madalad hinnad. Tegelikult need igal sammul siiski vastu ei vaata ja mõni soovitus kulub kindlasti marjaks ära.

Kergemaks ampsuks võiks sisse põigata Kalve, Mīkla või Muffins & More kohvikutesse. „Viimases neist saab osta maitsvaid tassikooke, mille rikkalikust valikust soovitaksin valida toorjuustu-vaarikamaitselised. Loomulikult kui neid veel müügil on, sest need on terve linna lemmikud,“ kinnitab Laura.

Läti toiduskeene on igati mitmekülgne. Laura sõnul võib Riia restorane külastades tervele maailmale tiiru peale teha. „Minu lemmikud on Vahemeremaade restoran Riviera, Jaapani toite valmistavad Catch ja Nomad ja krevettidega takosid pakkuv Manana. 72 tundi fermenteeritud taignast valmistatud Napoli pitsat tasub mekkida pitsabaaris Street Pizza ning itaaliapäraseid toite võiks süüa väga koduses restoranis Casa Nostra.“

Laura sõnul on just sillad, ajalooline juugendstiilis arhitektuur ning väga suured ja ilusad pargid need, mis tekitavad suurlinna tunde. Margit kinnitab, et Riia võlus teda kohe, sest tundis end seal kodusemalt kui sünnijärgses Eestis. See tunne pole teda Lätis pea 20 elatud aasta jooksul maha jätnud.

Kummutamaks müüti, et Läti on käidud-nähtud paik, tegime juttu kolme eestlasega, kes on end Lätis sisse seadnud. Oma salakohti Riias jagavad Madis, Laura ja Margit – eestlased, kelle elu ja töö on neid lõunanaabrite juurde elama viinud.

„Mulle meeldib hinnaturistidele soovitada väikest ja odavat Hiina bistrood kesklinnas, mille nimi on Haoli. Jätan ütlemata, mitme euro eest seal kosutava taldrikutäie kätte saab, aga luban, et hind üllatab. Toit on ka täitsa mõnus,“ sõnab Madis. Ühe nõuandena lisas ta, et kuigi alates kella neljast alandatakse söögikohas hindu veel 25% võrra, siis tasuks varakult jaole saada.

Riia on ka kebabikohtade suurlinn, kus suure valiku hulgast võib leida tõelisi pärle nagu näiteks Ausmeņa Kebabs ja Stop, ēd. „Esimene on latgalipärane kebabirestoran, mis on ehk midagi sarnast, kui setud otsustaksid hakata kebabi küpsetama. Teises ei kasutata külmutatud lihaga varrast, vaid kõik küpsetatakse valmis kliendi ees suurel pannil, kusjuures tavalise liha asemel võib valida koguni maksa,“ teab Madis öelda.

Seikle ka äärealadel

Kohalike eestlaste sõnul saab selle õige Riia tunde kätte jalutades Daugava jõe kaldal, vanalinnas või siis erinevates linnaosades seigeldes. Näiteks võiks piiluda mainekamasse linnaossa Kipsala, kus avaneb vaade Riia linna siluetile.

Lisaks tavapärastele kenadele kohtadele ja kantidele, mille kohta on infot palju, tasub aga tervikpildi saamiseks põigata ka mikrorajoonidesse, milliseid on Riias pea igas suunas. Omapärane vaatepilt on kohalikuks Hiina müüriks kutsutud üheksakorruseline 396 korteriga maja aadressil Ozolciema 18, mis on 343-meetrine ja on selle tulemusega Baltimaade pikim.

Margit toob välja veel ühe huvitava viisi Riia avastamiseks. „Riia Eesti Kooli õpetaja Aiva viib vanalinnas läbi ekskursiooni ja seal on nii palju huvitavaid lugusid juba Liivimaa ajast.“

Ära pelga Läti kultuuri