Ilmaolude tõttu hilinesid täna osad lennud

Tallinna lennujaama kommunikatsioonispetsialist Eneli Rohtla sõnas, et viimase ööpäeva lumeolud on tavapärasest rohkem nende hooldemeeskonnale tööd andnud, kuid lennujaama rajahooldus on sellisteks ilmaoludeks valmistunud.

Ta lisas, et ohutus on lennujaama prioriteet number üks ning nende hooldemeeskond töötab vahetustega 24/7, et hoida lennurada ja perroonid puhtana. Lennurada on kogu aeg avatud.

Rohtla selgitas, et ohutuks maandumiseks on õhusõiduki piloodile oluline visuaalse kontakti loomine lennurajaga. Seega mõjutab lennuliiklust eelkõige lumesajust tingitud halb nähtavus. „Otsuse maandumise kohta teeb alati lennuki meeskond, pidades silmas reisijate ohutust,“ lisas Rohtla. Ta märkis, et isegi, kui lennurada on puhas, võib kapten otsustada Tallinnas mitte maanduda, kui tihe lumesadu või muud ilmaolud tunduvad ebasoodsad.

Lisaks ilmaoludele võetakse otsustamisel arvesse ka meeskonna lennutundide ning õhusõiduki tüüpi, vanust ning tehnilist võimekust, ütles Rohtla. Juhul, kui lennuk ei saa sihtkohas maanduda, võib piloot suunduda tagasi lähtejaama või lähimasse varulennujaama. „Kõigil, kes suunduvad lennule või tulevad reisilt saabujatele vastu, palume arvestada tavapärasest keerulisemate ilmastiku- ja teeoludega ning varuda lennujaama tulekuks lisaaega,“ sõnas Rohtla.