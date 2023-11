Täna stardib reisilennuk, mis kasutab alternatiivseid kütuseid

Lennufirmade sõnul näitab see, et lennata on võimalik ka keskkonnasäästlikult. Siiski on kütusevarustuse puudumine endiselt probleem, heitkoguste vähendamise eesmärkide saavutamiseks on vaja muud tehnoloogiat.

Niinimetatud säästvat lennukikütust (SAF) saab valmistada erinevatest ainetest. Täna toimuva lennu jaoks täidetakse Boeing 787 lennuk 50 tonni SAF-iga. Selle kütuse tootmiseks vajalikud ained pärinevad rasvajäätmetest (88%) ja ülejäänud USA maisitootmise jäätmetest.

Pärast teste ja analüüse kiitis Ühendkuningriigi tsiviillennundusamet novembri alguses lennu heaks. Projektis on osalenud mitu ettevõtet, sealhulgas mootoritootja Rolls-Royce ja energiahiid BP.

Lennundustööstust on keeruline vabastada süsinikdioksiidist, kuid lennuettevõtete juhid peavad SAF-i kõige tõhusamaks vahendiks, mis aitab vähendada netoheitmeid nullini. SAF-i kasutamisel tekitavad lennukid endiselt süsinikuheitmeid, kuid tööstusharu sõnul võivad nende kütuste „elutsükli heitkogused“ olla kuni 70% väiksemad.

Virgin Atlanticu tegevjuht Shai Weiss ütles, et lennufirma teisipäevane lend tõestab, et fossiilsest kütusest saadud kütust saab asendada säästva lennukikütusega. „See on tegelikult ainus võimalus kauglennunduse süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamiseks,“ ütles ta.

Siiski tõi ta välja, et SAF-i ei eksisteeri praegu piisavalt palju. Ta tunnistas veel, et kuna kütus on kallim, on lennupiletite hinnad samuti kõrgemad.

SAF-i kasutatakse praegu väikestes kogustes segatuna traditsioonilise lennukikütusega. See moodustab vähem kui 0,1% kogu maailmas tarbitavast lennukikütusest. Praegu on see kallim kui petrooleum ja seda toodetakse suhteliselt väikestes kogustes. Lennukitel on tavaliselt lubatud kasutada kuni 50% kütusesegust.