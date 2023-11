Putukatõrjefirmad: lutikad on pigem jõukate ja palju reisivate inimeste probleem

Tomson OÜ (kahjuritorje.ee) juht Juhan Tomson sõnab, et ta on kahjuritõrjega tegelenud 24 aastat ja varem seda lutikaprobleemi praktiliselt ei olnud. „Peale seda on probleem järjest süvenenud, eriti viimastel aastatel,“ hindab ta.

Lutikad on alati olnud

Tema sõnul on lutikaid palju aga ka kodudes. „Lutikad söövad inimesi valikuliselt. On olnud seda, et samas voodis magavatest inimestest üks oli ära söödud, teine aga puhas, nii et on raske aru saada, et majas on lutikad. Või näiteks on korteris lutikad juba aastaid elanud, kuid probleemi avastavad äkki uued elanikud,“ selgitab ta. Tema sõnul on lutikatest raske lahti saada, kuna inimesed häbenevad sellest rääkida ja nii ei piisa sageli kortermajas ka ainult ühe korteri tõrjest.