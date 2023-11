Reisikindlustuse kahjude summad on kiiresti tõusmas

„Osad lennufirmad tegid hiljuti suuri soodusmüüke ja ilmselt on ka musta reede pakkumised kohe tulemas, kust inimesed endale soodsalt pileteid hankisid või hangivad. Ma väga loodan, et kõik need õnnelikud piletiomanikud on endale kohe ära teinud ka reisikindlustuse. Kui soodsalt saadud lend ära jääb ja sellele peab kohapeal asenduspileti ostma, siis see on juba päris suur hinnašokk,“ rääkis kindlustusfirma Balcia Eesti tegevjuht Denis Nikolajev.

Sama päeva piletid on kordades kallimad

Nikolajev toob välja, et ära jäänud lennu tõttu uute lennupiletite hinnad samale päevale on kordades kallimad esialgu ostetud piletitest. Ja veel eriti karm hinnavahe tuleb välja siis, kui esialgsed piletid saadi soodushinnaga.

„Reisikindlustuse kahjude summad on viimaste aastete jooksul olulisel määral tõusnud ja seda just Eestist reisijatele. Esiteks reisitakse rohkem ja see on kallim. Teisalt läheb Tallinnast järjest vähem otselende, aga iga jätkulend tõstab reisitõrke ohtu. Ehk siis näiteks Tallinnast minev lennuk jääb hiljaks ja seetõttu jääte maha oma järgmisest lennust. Balcia statistika järgi on ligi pooled reisitõrgete juhtumitest seotud just jätkulendudega,“ selgitas Nikolajev.

„Üleüldiselt moodustavad reisitõrked reisikindlustuse kahjude väljamaksetest samuti üle poole ning see osakaal on üha kasvamas. Tervisekahjude osakaal on seal kuskil 40% juures. Veel mõningad aastad tagasi oli see vahekord vastupidi,“ lisas ta.

Reisitõrkekindlustuse puhul on oluline just see, et kindlustus oleks sõlmitud võimalikult vahetult peale reisi broneerimist, mitte viimasel hetkel lennujaamas. „Kui lennu ostmisel ootavad paljud lennufirmade suuri allahindlusi, siis kindlustuse puhul seda ootama jääda ei maksaks,“ märkis Nikolajev.

Suurima riskiga on lastega pered