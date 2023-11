Unustage Riviera! Eestlaste seas populaarseim sihtkoht on tõusmas Euroopa külastatuimaks riigiks

Kuigi Euroopasse reisijate üldarv on langenud 3 protsenti, 440 miljonilt 2019. aastal 428 miljonile 2023. aastal, on üks riik nägemas hämmastavat külastajate arvu tõusu. On ka prognoositud, et 2024. aastal edestab ta Prantsusmaad kui kõige külastatavamat riiki Euroopas. Selleks riigiks on Türgi.