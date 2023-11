VIDEO | Ameerikas kukkus mereväe lennuk ookeani

Lennuk pidi maanduma Kaneohe lennujaama, sest seal linnas asub mereväebaas. Arvatakse, et lennuk ei suutnud rajale maanduda ja kukkus seetõttu ookeani.

Õnneks ei kukkunud lennuk merre suurel kiirusel, sest lennuki kere jäi terveks. Laskurseersant Orlando Perez ütles, et tegemist oli Poseidoni luurelennukiga, mida kasutati luuretegevuseks. Kaneohe lennujaama maandumisrada on tavapärastest palju lühem ja täna oli seal ilm väga tuuline. „Piloot ei suutnud ilmselt õiges kohas maanduda,“ kommenteeris geograaf Peter Forman juhtunut Hawaii Newsile. Lennuki ookeani kukkumisel mängisid tema sõnul rolli kõik need asjaolud.