Karm viga: lennufirma müüs kogemata pileteid vaid ühe euro eest

Kuigi piletid maksid vaid üks kuni neli eurot ja tegu oli tehnilise veaga, otsustas lennufirma need siiski kehtivaks jätta. Sarnaseid juhtumeid on lennunduses juhtunud varemgi. Mõnikord müüakse pileteid palju odavamalt, kui need peaksid olema, kas inimliku eksimuse või lennuhindu määravate keeruliste süsteemide vigade tõttu.

On olemas erinevaid veebilehti, mis keskenduvad just selliste vigade üles leidmisele, et inimestel oleks võimalik üliodavalt lennupileteid osta. Üks neist on veebileht nimega SecretFlying, kust on välja toodud odavad lennupakkumised ja hinnastamisega tehtud vead on samuti veebilehel üles loetletud. Info saamiseks tuleb liituda veebilehe uudiskirjaga, sest ainult selle kaudu saadetakse esimesena info odavatest lennupiletitest.