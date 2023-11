Arvamus | Turismi tulevik. Mis oleks kui lühemad lennureisid keelataks?

Me käsitleme turismisektorit eksportiva sektorina, arvutame turismiteenuste ekspordi mahtu. Miks? Sest see aitab meil kõigil aru saada, et turism suurendab Eesti eksporti ja seega ka ettevõtete, aga ka elanike ja riigi tulusid. Samuti aitab see meil mõista turismi olulisust majanduses. Turism tähendab inimeste liikumist ühest riigist teise, mis toob kaasa raha sissetuleku teistest riikidest ehk turistide koduriikidest. Turistid kulutavad sihtkohas raha majutusele, toitlustusele, meelelahutusele, transpordile ja muudele teenustele. Sel põhjusel on turismiteenuste ekspordi kasvatamine meie üks olulisemaid mõõdikuid. Varasemate turismiarengukavade ja ka kehtiva Turismistrateegia 2022–2025 raames tegutseme kestlikkuse aspekte silmas pidades nii, et meie tegevuste tulemusena viibiksid turistid Eestis pikemalt. Keskendume Eesti atraktiivsemaks muutmisele ja tuntuse suurendamisele inimeste jaoks, kes reisivad looduse, kultuuri, toidu ja äriturismi eesmärgil. Turismiarengukavade ja -strateegiate ja nende tegevuste planeerimisel on lähtutud sellest, et need toetaksid turismisektori kohandumist muutuva turunõudluse ja jätkusuutlikkuse eesmärkidega, et tegevused tõstaksid turismiteenuste kvaliteeti ja digitaliseeritust, tagaksid kogukondade kaasatuse ning aitaksid kaasa ka turismihariduse tugevdamisele ja oskuste arendamisele. Kuna terviklik turismitoode on kompleks teenuseid ja elamusi, mis muudavad reisijate reisi eriliseks ja meeldejäävaks, siis oleme aastatega tänu Euroopa Liidu toetustele arendanud ka turismitaristut. Tõenäoliselt jäävad turistid aga viimase asemel meenutama meie külalislahkeid inimesi, mõnda Eesti huvitavat lugu ning sõltuvalt sellest innustavad ise tagasi tulema ning ka teistele Eestit soovitama.