Tulevikus peab Suurbritanniasse reisimiseks taotlema elektroonilist reisiluba

Suurbritannia plaanib piiriületuse digitaliseerida hiljemalt 2025. aastaks ja elektrooniline reisiluba (ingl k Electronic Travel Authorisation, ETA) on selle osa, vahendab EuroNews . Kui praegu peavad seda taotlema vaid Katari kodanikud, siis järgmise aasta lõpuks laieneb see ilmselt ka kõigile teistele riikidele, sh Eestile.

ETA saamiseks tuleb täita veebivorm. Suurbritannial on selleks plaanis välja töötada ka mobiilirakendus, et teha reisijate elu lihtsamaks. Vaja on kehtivat biomeetrilist passi, reisiteavet, e-posti aadressi ja krediit- või deebetkaarti. Samuti tuleb vastata erinevatele küsimustele.