Avastamisretk Malagasse: Mida pakub tuntud Vahemere pärl?

Malaga ajaloolised pärlid

Malaga linn ulatub tagasi aegadesse, mil seda ala asustasid foiniiklased ning seejärel roomlased. Need tsivilisatsioonid on jätnud linna sügava ja mitmekülgse kultuuripärandi, mis peegeldub Malaga arhitektuuris ja ajaloolistes paikades. Roomaaegne teater - üks vanimaid säilinud Rooma ehitisi Hispaanias - pakub külastajatele haruldast võimalust näha ja kogeda Rooma kultuuri jälgi. Lisaks sellele on Malaga ajalugu märgistatud mauride mõjuga, mille suurepäraseks näiteks on Alcazaba kindlus. See 11. sajandil ehitatud kindlus on tuntud oma muljetavalda jõulisuse, kaunite aedade ja keerukate siseõuede poolest – Alcazaba on ideaalne koht, kus tunda ja mõista Islami mõju Andaluusia piirkonnale. Samuti on Malaga tuntud kui Pablo Picasso sünnikoht, kus asub nüüd muuseum, mis on just sellele kuulsale kunstnikule pühendatud. Picasso muuseum ajaloolises Buenavista palees pakub külastajatele võimalust sukelduda Picasso kunsti ja elu sügavamale tasandile.