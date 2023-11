Kas teadsid? Reisikindlustus hüvitab ootamatult juhtunud loodusõnnetusega seotud kulud

„Nii saad kindel olla, et kaetud on kõik ootamatused, mis võivad juhtuda juba enne reisi algust. Näiteks haigestub pereliige, muutub lennuplaan, streigivad lennufirma töötajad või lööb reisiplaanid segi ootamatult aktiveerunud vulkaan,“ soovitab IIZI isiku- ja varakindlustuse tootearendusjuht Pille Plees ja lisab, et isegi, kui midagi ei juhtu, siis annab reisikindlustus turvatunde, et kui midagi peaks juhtuma, saab kindlustuse abiga kulud kaetud.

Plees rõhutab, et reisikindlustus hüvitab vaid ootamatult tekkinud juhtumiga seotud kulud. „Kui kindlustusega tegelemine on jäänud viimasele hetkele ja enne kindlustuse vormistamist on sihtriigis toimunud maavärin või aktiveerunud vulkaani tõttu väljakuulutatud eriolukord, mis reisiplaanid segi lööb, siis ei ole enam tegemist ootamatu juhtumiga,“ selgitab kindlustusspetsialist ja lisab, et sellisel juhul kindlustusest abi pole.

Samas kui inimene viibib parasjagu ohupiirkonnas või reis sinna on lähiajal algamas ja reisikindlustus on õigel ajal sõlmitud, siis aitab see katta näiteks uued lennupiletid tagasi koju või ärajäänud reisi maksumuse. „Mõned aastad tagasi toimus Balil vulkaanipurse, mille tagajärjel oli turistidel keeruline saarelt minema pääseda ja paljude pikalt planeeritud puhkusereisid jäid hoopis ära. Tekkisid täiendavad majutus- ja transpordikulud ning oli vaja leida uued lennupiletid,“ toob Plees näite, kus reisikindlustusest oli palju abi.

Seega soovitab Plees igasuguste murede ennetamiseks soetada reisikindlustus esimesel võimalusel.

Kui plaan on siiski ohupiirkonda või selle lähistele reisida, siis tuleks reis kindlasti registreerida välisministeeriumis. Nii saab reisijale tagada kiire ja efektiivse konsulaarabi ning teavitada võimalikest ohtudest piirkonnas.