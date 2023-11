VIDEO | Sitsiilias hakkas taas purskama Etna vulkaan, taevas täitus suitsu ja tulesädemetega

Etna on üks maailma aktiivsemaid vulkaane. Augustis tuli Sitsiilia pealinna Catania lennujaam ajutiselt sulgeda Etna vulkaanipurske tõttu, mis paiskas atmosfääri tohututes kogustes tuhka.

Kuid seekord ei ole mingeid märke, et rahvusvahelised lennud Itaalia saarele oleks häiritud, hoolimata veidi hirmutavatest fotodest, mis näitavad suitsu ja erkpunast laavat.

Praegu maadleb vulkaanipurske ohuga Island. Välja on kuulutatud erakorraline seisukord, sest kardetakse, et vulkaanipurse võib toimuda iga hetk. Siis oldaks sunnitud tühistama sadu lende.

Etna on aktiivses seisundis püsinud juba terve sajandi. Aastas ja isegi ühe kuu jooksul võib vulkaan mitu korda pursata. Praegune purskeperiood algas 2013. aastal. 2021. aastal eraldas Etna kuue kuu jooksul nii palju vulkaanilist materjali, et vulkaan kasvas peaaegu 30 meetri võrra. Sellel aastal on Etna pursanud juba mitu korda, kõige hullemini augustis.

Enamasti liigitatakse Etna pursked madala vulkaanilise aktiivsuse alla. See hõlmab tuhapilvi, laava purskamist ja Stromboli plahvatusi, mis on teisisõnu magma kerged plahvatused. Itaalia riiklik geofüüsika ja vulkanoloogia instituut teatas, et eilse öö purskesamba kõrgus oli umbes 4500 meetrit üle merepinna.

Etnat peetakse siiski ohutuks vulkaaniks, sest enamik purskeid ei ohusta turiste ega elanikke. Tihti on purske tagajärjel suurimaks probleemiks tuhapilv, mille tõttu tulebki sulgeda Catania lennujaam.

Kuid vulkaan on olnud ka ohtlik. 1928. aastal hävis Etna purske tagajärjel terve Mascali väikelinn. 2002. aastal hävitasid voolavad laavajoad saarel poode, hotelle ja restorane.

Kui tahad Etna vulkaani näha, on see võimalik ainult koos giidiga. Samuti on võimalik seal käia vulkaanipurske ajal, sest giid viib huvilised sellistesse kohtadesse, mis ei ole ohtlikud ja kus ei toimu otseseid purskeid. Siiski on see meeldejääv kogemus, sest tulesädet saab näha oma silmaga päris lähedalt.