Lennukitööstus on hoos. Boeingult on sel aastal tellitud sadu uusi õhusõidukeid

Boeing Commercial Airplanes’i tegevjuht Stan Deal ütleb, et 2023. aasta on olnud laia kerega lennukite (ehk lennukite, mille ühes reas on seitse või enam istekohta, toim.) tellimuste aasta.

„Me oleme näinud 2022. aastal kitsaste lennukite tellimuste tugevat taastumist ja nüüd tundub, et 2023. aasta on laia kerega lennukite tellimuste aasta,“ ütles ühtlasi ka Boeingu asepresident Deal CNBC-le.

Deal kinnitas, et aktiivsed läbirääkimised mitme Pärsia lahe lennuettevõtjaga on käimas. „See on geograafiliselt väga ainulaadne piirkond. Kaheksatunnise lennu jooksul on võimalik jõuda 80% maailma rahvastiku juurde ja meie prognoosi kohaselt on selles piirkonnas järgmise 20 aasta jooksul vaja umbes 3000 lennukit,“ ütles Deal.