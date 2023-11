Matkaettevõtja kogus müntide kaupa 10 000 eurot, et toetada Vabaõhumuuseumi uue hoone avamist

Rocca al Mare matkade ajal Kolga aida-lauda-raidast rääkides avaldas Reile kahetsust, et hoone kohal oli tühi auk. See jättis tema arust ülejäänud talukompleksi ilule jälje. „Mastaapse hoone puudumine oli kui hambaauk kaunitari näos. Igal kord vaatasin ja mõtlesin, et kui üks hammas on välja kukkunud, siis ikka pannakse tänapäeval uus. Kuigi ajaloolist hoonet päris algsel kujul taastada ei saa, siis miks ei võiks hävinud hoonet koopiana üles ehitada,“ märkis matkajuht tabavalt.

Seetõttu otsustas ta anda omapoolse tõuke hoone uue hoone rajamiseks. „Aida-lauda-raida puhul saime teada, kui palju taastamisprojekt maksab ja missuguses mahus saame panustada. Isegi kui meie panus katab vaid osa kuludest, siis võib just see teinekord asjad liikuma panna,“ nentis Matkafy juht. 2022. aastal hakati koguma raha Kolga aida-lauda-raida taastamiseks ning aasta lõpuks saadi kokku 10 000 eurot.

Idee sünni juures omavad tähtsust ka Reile Hiiumaa juured. Sealne maa-arhitektuur on talle hingelähedane. Emmaste ligidal Vanamõisa külas asub Reile perekonnale kuuluv vana talu, kus ta soojemal ajal aega veedab. Kuigi konkreetne talu pole tema esivanemate sünnikodu, on just samast külast pärit Reile vanavanaema. Tegemist on paaristaluga, mis oma praegusele asukohale on rajatud 1879. aastal, millest üks on täna Reile suvekoduks.