Probleem aina süveneb. Lõuna-Koera kuulutas lutikatele sõja

Pärast varasemaid hävituskampaaniaid on saanud Lõuna-Korea lutikatest praktiliselt vabaks. Aalates 2014. aastast on Korea Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Ametile (KDCA) teatatud vaid üheksast juhtumist. Selle aasta oktoobrist on teatatud aga juba üle kolmekümnest lutikatega seotud intsidendist.