Islandi populaarseim vaatamisväärsus suleti vulkaanipurske ohu tõttu

Maavärinad on tingitud vulkaanilise magma kogunemisest umbes viie kilomeetri sügavusele maa alla. See on kaasa toonud vulkaani purskamise ohu.

Külalised kiirustasid neljapäeva varahommikul pärast seda, kui neid äratas veidi enne kella ühte öösel maavärin magnituudiga 4,8, kuurordi hotellidest lahkuma. See on tugevaim piirkonda tabanud maavärin alates hiljutise seismilise aktiivsuse laine algusest 25. oktoobril.

Kohalik taksojuht Bjarni Stefánsson kirjeldas Euronewsile oma segaseid emotsioone, mis tekkisid siis, kui ta jõudis Retreati hotelli juurde, kus laavakivid olid kukkunud sõiduteele ja parklas oli lõksus 20–30 taksot. „Tekkis paanikaolukord,“ ütles Stefánsson Associated Pressile. „Arvati, et kohe-kohe toimub vulkaanipurse.“

Reykjanesi poolsaarel asuva Thorbjörni mäe ümbrust kahe nädala jooksul iga päev raputanud sajad väikesed maavärinad on tingitud vulkaanilise magma kogunemisest umbes viie kilomeetri sügavusele maa alla. Islandi ilmateenistuse andmetel on maa 27. oktoobrist selles piirkonnas üheksa sentimeetri võrra tõusnud, ilma et oleks peatse purskamise märke.

Teadlased jälgivad olukorda tähelepanelikult, et leida märke seismilise aktiivsuse lähenemisest maapinnale. See omakorda võib olla märk sellest, et magma murrab läbi maakoore, teatas Islandi ilmateenistus.

Islandil, mis asub Põhja-Atlandi vulkaanilise kuuma punkti kohal, purskab vulkaan keskmiselt iga nelja kuni viie aasta tagant. Viimase aja kõige häirivam oli 2010. aastal toimunud Eyjafjallajökulli vulkaanipurse, mis paiskas atmosfääri tohutuid tuhapilvi ja tõi kaasa Euroopa kohal ulatusliku õhuruumi sulgemise.