Mõrtsukvaalad uputasid Gibraltari väinas Poola jahi

See on kahe aasta jooksul neljas juhtum, kui mõrtsukvaalad laeva ära uputavad. Keegi ei ole täiesti kindel, mis sunnib vaalasid laevade järele minema – kas vaalad on lihtsalt mänguhimulised või on neil varem olnud paadiga halb kokkupuude, mis põhjustab agressiivset käitumist.

Mõni teadlane ütleb, et neid juhtumeid ei tohiks üldse rünnakuteks nimetada, sest vaala motiivid on teadmata. Mõrtsukvaalad on väga intelligentsed mereimetajad, kes õpivad üksteise pealt. Tavaliselt on see õpitud käitumine jahistrateegia, nagu näiteks suure hulga sinivaalade tapmine ja söömine.