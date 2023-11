Venemaa viis läbi katselennu reisilennukiga, millega loodab riik asendada kõik läänes kasutatavad suurlennukid

United Aircraft Corporation (UAC), mis teostab Venemaa lennufirmadele kontrolli, teatas, et selle IL-96-400M reisilennuki prototüüpi esimene lend kestis 26 minutit ja lennuk jõudis 2000 meetri kõrguseni. Lennuk saavutas kiiruse kuni 390 kilomeetrit tunnis, selgub ettevõtte eelmisel nädalal avaldatud pressiteatest.

UAC esindaja ütles, et lennuk on võimeline vedama kuni 370 reisijat. See paneb lennuki samale pulgale Airbusi A340 või Boeing 777-ga, mis on praegu suurimad kasutuses olevad reisilennukid.

UAC esindaja lisas, et selle lennuki valmimine on samm edasi, võrreldes eelmise IL-96-300 lennukiga. Selle tootmine peatati väidetavalt rohkem kui kümme aastat tagasi, sest see ei suutnud konkureerida lääne mudelitega.

Lääne lennukitega ei konkureerita

„Moderniseeritud IL-96-400M esimene ja edukas lend näitab kodumaiste lennukitootjate kõrgetasemelist pädevust,“ ütles Venemaa asepeaminister Denis Manturov pressiteates.

UAC sõnul mahutab uus vene lennuk kuni kolm reisijaklassi ja sinna paigaldatakse „kaasaegsed info- ja meelelahutussüsteemid“, mis pakuvad interneti-, televisiooni- ja satelliitsidet. Samuti on lennuk varustatud „kaasaegse“ köögiga.

USA ja Euroopa sanktsioonid lennukite liisimise suhtes Venemaale viisid selleni, et riik kaotas peaaegu 10% enda kommertslennukitest. See juhtus enne, kui president Vladimir Putin kehtestas seadused, mis lubasid Venemaa lennufirmadel konfiskeerida liisitud lennukid ja registreerida need kodumaal ümber.

Lennundusuudiste platvormi FlightGlobali ajakirjanik Murdo Morrison ütles, et kuigi Venemaal toodetud lennukid võivad olla usaldusväärsed, on need oluliselt halvemad kui nende lääne konkurendid ja neid ei toodeta tõenäoliselt samasugustes kogustes nagu kunagi nõukogude võimu ajal.