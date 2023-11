Laskesuusataja soovitab: Rootsi parimad suusakuurordid talviseks puhkuseks

Võta suund Põhja-Rootsi Rootsis on mitmeid vingeid ja suuri suusamägesid, kuid Kehva sõnul on riigi kuurortide pärl Åre. Kokku 91 kilomeetrit suusanõlvu, millest pikimad on lausa 6 km, teeb Årest Rootsi suurima, aga ka ühe hinnatuima suusakeskuse. „Olen korduvalt Östersundis treeninglaagris käinud ning Åre mäesuusakeskus ei jää sellest kaugele, seega sai ka neid nõlvu avastamas käidud,“ räägib Kehva.

Võrreldes teiste Rootsi suusakeskustega, on Åre veidi kommertslikum ja meenutab Kesk-Euroopa suusakuurordite melu. Näiteks keskuse Åre By piirkonnas toimub suusahooajal mitmeid vabaõhuüritusi, aga ka vilgas ööelu. Väga mõnus ning pisut vaiksem suusakeskus on Sälen. Kuurort koosneb neljast erinevast suusapiirkonnast ning kui nendest nõlvadest väheks jääb, saab minna ka tunniajase autosõidu kaugusele Trysili keskusesse Norras.

Sälen on tuntud peresõbraliku kuurortina, kus on palju nõlvu nii kõige noorematele kui ka esmakordsetele suusatajatele ja lumelauasõitjatele. Lisaks on piirkonnas veepark koos sisesurfi võimalusega, kino ja erinevad kaubanduskeskused.

Kehva soovitab Sälenit eriti just seltskondadele või peredele, kes lisaks mäesuusatamisele ka murdmaasõitu harrastavad: „Sälenist algab kuulus Vasaloppeti maraton, seega on seal rohkelt murdmaasuusa radu, mida kõrgetele mägedele vahelduseks avastada.“

Hea planeerimine võib reisikogemust palju mõjutada

Suusareisiks soovitab Kehva planeerida terve nädal. Paar päeva tuleb arvestada juba edasi-tagasi transpordile, kuna suusakeskused on kõik Lääne- ja Põhja-Rootsis. „Nädalasel reisil jääb tavaliselt viis päeva suusatamiseks ja see on enamik inimestele rohkem kui küll,“ räägib Kehva. Selle aja jooksul jõuab lisaks suusanõlvadele ka piirkonnas mujal ringi käia ja erinevaid talviseid tegevusi nautida.