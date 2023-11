Reisijad sõitsid lennukiga 11 tundi, aga sihtkohta ei jõutudki

Lennuk Boeing 787-9 Dreamliner maandus täna, 9. novembril uuesti Aucklandis kohaliku aja järgi kell 7.30 hommikul. Kokku kestis lend 11 tundi, kuid sihtkohta – Chicagosse – ei jõutudki. Air New Zealandi pressiesindaja ütles, et lennuk oli sunnitud tagasi pöörduma, sest lennukit tabas tehniline rike. Rikke tõttu võttis lennuki teekond Aucklandi oodatust palju kauem, mistõttu pidid reisijad lennukis kokku viibima ilma asjata 11 tundi järjest.

Sarnane juhtum leidis aset vaid paar kuud varem

„Kõik reisijad on nüüdseks ümber broneeritud järgmisele vabale lennule. Täname kliente nende kannatlikkuse eest. Töötame praegu selle nimel, et lennuk saaks võimalikult ruttu taas töökorda,“ lisas ta.

Hiljem selgus, et probleemiks oli kütuse leke vasakus mootoris, mis tähendas, et lennuk oli sunnitud maanduma vaid ühe mootoriga. Air New Zealandi lennutegevuse juht Hugh Pearce ütles toona, et tegemist oli „uskumatult ebatavalise sündmusega“.