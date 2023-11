Tungitakse kõikjale! Ameerika pilootide ühing langes kübarrünnaku ohvriks

Antud juhul rünnati ja võeti maha pilootide ametiühingu veebileht, mille tulemusel võis avalikuks tulla mõne piloodi isiklik informatsioon. Ühing on American Airlinesist täiesti eraldiseisev ning ei ole mingeid viiteid sellele, et lennufirmat ennast rünnati.

Ametiühing esindab üle 15 tuhande piloodi ja teatas, et sai esimest korda rünnakutest teada 30. oktoobril, kui ei pääsenud ligi oma avalikule veebisaidile.

„30. oktoobril toimus meil küberturvalisuse intsident,“ kinnitas liit eelmisel nädalal. „Pärast intsidendi avastamist võtsime kohe meetmeid oma võrgu kaitsmiseks. Meie IT-meeskond töötab koos välisekspertide toetusega jätkuvalt lakkamatult, et taastada meie süsteemid. Meil on hea meel teatada, et meie taastamispüüdlused edenevad ja peagi saame hakata taastama meie võrguteenuseid.“