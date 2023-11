Oktoobris läbis Tallina lennujaama üle 284 tuhande reisija

Koolivaheajaga lõppenud kuu jäi oma reisijate arvult eelmise aasta tasemele. Kümne kuuga läbis lennujaama 2 516 276 reisijat, mida oli 7,8% võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on hea tõdeda, et sügisene koolivaheaeg meelitab jätkuvalt inimesi reisima.

„Suvine tipphooaeg on küll läbi, aga sügisene koolivaheaeg on jätkuvalt üks aasta aktiivseim periood, kus lennujaama läbib nädalas üle 66 tuhande suure ja väikese reisisõbra. Sel aastal kasvas reisijate arv regulaarlendudel oktoobris 5% ning reisijate arv alustas kasvu juba koolivaheajale eelneval nädalal. Oktoobrikuu kõige populaarsemaks sihtkohaks oli oodatult Antalya, mida külastas üle 17 tuhande inimese,“ rääkis Pärgmäe ning lisas, et vahetult enne koolivaheaega valmis ka lennujaama A2 pikaajalise parkla laiendus, tänu millele tekkis juurde 400 parkimiskohta ning ka reisimise tippaegadel ei tohiks nüüd enam parklates ruumipuudust tekkida.

„Oktoobri lõpus läks maailma reisilennundus üle talvisele lennugraafikule. Sel talvehooajal on Tallinnast müügis läbi aegade suurim arv istekohti ning reisijatel on võimalik 17 erineva lennufirmaga lennata 40 otselennu liinil. Sihtkohtade valik on talve kohta hea ja piletite hinnad on samuti odavamad kui kõrghooajal.“ Pärgmäe sõnul on selle talve lennuplaan parem ka ärireisijate vaatest. „Vilniuse liini uus graafik peaks kindlasti ärireisijaid rõõmustama ja rohkem on lende ka peamistesse sõlmjaamadesse.“

Siiski rõhutab Pärgmäe, et kohvri pakkimisele tähelepanu pööramine on oluline nii suvisel kui ka talvisel perioodil. „Jätkuvalt kutsutakse väga paljusid reisijad pagasi järelkontrolli, kuna äraantavasse pagasisse on pandud akupangad või e-sigaretid, mida sinna panna ei tohiks.“