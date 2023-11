Tallinna lennujaamast taksoga lahkumine muutub kallimaks. „Taristu kasutajad maksavad selle kasutamise eest“

Kui lennujaam on kehtestanud ametlikele taksopartneritele taristu kasutustasu, siis nüüd soovivad ettevõtted selle klientidele edasi kanda. Kuna aga Tallinnas on taksoveo nõuded reguleeritud linnavolikogu eriotsusega, siis on muudatuste elluviimiseks vaja saada kooskõlastus volikogult.

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liige Eero Pärgmäe selgitas Ärilehele, et Tallinna lennujaam toimib printsiibil, et taristu kasutajad maksavad selle kasutamise eest. Taksofirmad on lennujaamas alati taristu kasutamise tasu maksnud, aga varem oli tavataksodel see summa tarbija jaoks tariifi sees.