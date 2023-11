Jaanuaris terendab lennundusmaailma kaos: Prantsusmaa tühistab tuhanded lennud

Prantsusmaa lennujuhtimine töötab praegu 1970. aastatel välja töötatud süsteemi alusel - mõnikord kasutatakse ikka veel paberit ja pliiatsit saabuvate lennukite kujutamiseks. Kuigi seda on aastate jooksul ajakohastatud, on lennuliikluse kiire kasvu tõttu kavandatud selle põhjalik kapitaalremont järgmise aasta alguses.

Süsteemi uuendamine on „ülioluline“

Tööde tegemise ajal tühistatakse hinnanguliselt umbes 16 500 lendu, vahendab äriuudiste kanal BFM. Ajavahemikus 9. jaanuarist kuni 14. veebruarini on lennufirmadel soovitatud vähendada Pariisi Charles de Gaulle’i, Orly, Le Bourget’i ja Beauvais’ lennujaamades startivate ja maanduvate lendude arvu 20 protsendi võrra.

Selle aja jooksul katsetatakse uut süsteemi Athis-Mons’i lennujuhtimiskeskuses, mis on Prantsusmaa suurim lennujuhtimiskeskus, mis haldab kõiki Pariisi lennujaamu. See, millised lennud tühistatakse, jääb lennufirmade otsustada, kuid tõenäoliselt eelistavad nad pikamaalende.

Air France teatas Prantsuse meediale, et ta on „sunnitud sel perioodil tühistama teatud lühi- ja keskmise pikkusega lende“ - kokku peab Air France-KLM grupp tühistama rohkem kui 4200 lendu.

Püüdes vähendada mõju reisijatele, on lennufirma need lennud juba tühistanud. Samuti on Air France teavitanud olukorrast reisijaid ja pakkunud neile samal päeval ümberistumist teistele lendudele.