PARIM UUS SEIKLUS 2024 | Vali seiklus, mida sooviksid ka ise kindlasti 2024. aastal kogeda

Meresuu SPA & Hotel, väikese saunataja šokolaadine spaapäev

Alutaguse matkaklubi, vees kahlamise matk

Aga mis see vees kahlamine üldse on? Vees kahlamine ehk aqua walking on kiiresti populaarsust koguv matka- ja treeningutrend, kus liigutakse vees jalutades. Tavaliselt on liikumissügavus täiskasvanule kõhu või rinnuni vees. Mõnikord kasutatakse hoo andmiseks ja tasakaalu hõlbustamiseks mõla või käelabakuid. See harrastus on eriti populaarne soojemates ja suurte rannikualadega Lääne-Euroopa riikides, kus see on muutunud isegi võistlusspordiks. Seiklus sobib hästi täiskasvanud paaridele, sõpruskondadele, töökollektiividele, seiklejatele ja seenioridele.