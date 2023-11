Hispaania tahab keelata vähem kui kolm tundi kestvad lennureisid

Meetme eesmärk on vähendada kiirete riigisiseste lendude heitkoguseid ja soodustada säästvamat reisimist, mis on osa Hispaania 2050. aasta kliimameetmete kavast. See võib mõjutada lende Madridi sellistest linnadest nagu Alicante, Barcelona, Sevilla ja Valencia. Siiski ei hõlma keeld rahvusvahelisi lende, mis ühendavad pealinna muu maailmaga.

Sarnast plaani on kasutanud ka Prantsusmaa

Lühemaid lennureise ei ole aga alati lihtne asendada rongireisidega, sest tihti tuleb rongi vahetada ja teekond võib seetõttu palju pikemaks muutuda. Hispaania lennufirma Iberia on samuti väitnud, et reisijaid teenindavaid ronge on liiga vähe, et suurt nõudlust ära täita ja seega ei ole lennufirma kindel, et see plaan on pikas perspektiivis kasulik.