FOTOD | Pimedas on toit eriti maitsev! Fotografiska lülitas elektri välja ja korraldas õhtusöögi küünlavalgel

Üheks eriliseks õhtuks lülitas ka Fotografiska elektri välja ja restoranis valmistati toitu kasutades vaid suitsu, sütt ja elavat tuld. Menüü koostamisel oli üks kriteeriume ka see, et tooraine varajasemad etapid nagu selle kasvamine, säilitamine ja töötlemine oleksid võimalikult elektrivabad.

„Menüüd planeerides avastasin end taaskord mõtlemas, kuivõrd elektrist sõltuvad me köögielus oleme. Blenderid, induktsioon, külmikud jne. Unustusse on vajunud köögiviljad, mis pole kasvanud kasvuhoones lampide toel, lihunikud, kes töötlevad liha käsitsi, joogimeistrid, kes pudeldavad enda joogid oma rammu kasutades“, rääkis Fotografiska toidu hing ja jätkusuutliku restorani eestkõneleja, Peeter Pihel.

Õhtu kõige huvitavam roog oli eelroog nimega Binbröd. See on rootsi leib, mida küpsetatakse lõkke kohal oksal - tainas mähitakse ümber oksa ja pannakse tulele. See suupiste on Rootsis väga populaarne matkajate ja laagriliste hulgas. Restorani kokk käis spetsiaalselt selleks roaks sobivaid oksi samal päeval metsast toomas, nii et leival oli juures mõnus „metsamaitse“.