Loode-Euroopa riikides möllab äge torm, mille tagajärjel tühistatakse täna sadu lende. Miljon prantslast on ilma elektrita

Riigi transpordis on vallandunud kaos

Ühendkuningriigis on riiklik raudteefirma hoiatanud, et „tugev vihm koos tugeva tuulega“ mõjutab kolmapäeval ja neljapäeval reisimist Walesis ja Lõuna-Inglismaal. Mõned rongid Cornwallis on tühistatud ja Lõuna-Inglismaa rannikualadel on kehtestatud kiirusepiirangud.

British Airways teatas, et tegi ebasoodsate ilmastikuolude tõttu lennuplaani muudatusi, sealhulgas tühistas lennud Belfasti, Amsterdami ja Jerseysse. Lennujuhtimisele seatud piirangud tähendavad, et lennufirmad peavad osa lende tühistama, kuna ühes tunnis on lubatud startida ja maanduda vähematel lennukitel kui tavaliselt. Torm Ciaran on tabanud ka väljaspool Ühendkuningriiki asuvaid lennufirmasid, sealhulgas Hollandi lennufirmat KLM, mis teatas oma veebisaidil, et tühistas täna halva ilma tõttu mõned lennud, mis pidid väljuma Amsterdami Schipholi lennujaamast.