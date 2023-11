VIDEO | Vaata, millised on maailma suurimad kruiisilaevad aastal 2023

Rahvusvaheline kruiisitööstus kasvas viimastel aastatel kiiresti kuni hetkeni, mil koronaviiruse pandeemia tabas maailma. Kruiiside äritegevus seiskus täielikult, kuid valdkonnaettevõtjad teevad kõik endast oleneva, et jääda püsima nendel keerulistel aegadel. Tööstuselt oodatakse samuti, et tullaks välja suuremate ja tehnoloogiliselt kõige arenenumate kruiisilaevadega.

Et vastata reisijate erinevatele eelistustele, on uued tehnoloogiliselt täiustatud kruiisilaevad suuremad, parema varustusega ja võimalikult luksuslikud.

Vaata videost, millised on TOP 5 maailma suurimat kruiisilaeva täna.

1. Wonder of the Seas

Royal Caribbean Internationalile kuuluv Wonder of the Seas hoiab maailma suurima kruiisilaeva tiitlit 236 857 brutotonnaažiga. See kuulub Royal Caribbean’i Oasis-klassi ja mahutab 6 988 reisijat ning 2300 meeskonnaliiget.

Laeva maksimaalseks kiiruseks on 22 sõlme. Laeval on mugavused nagu basseinitekid ja uus Aquatheatre.

2. Symphony Of the Seas

Symphony of the Seas on maailma suuruselt teine kruiisilaev. Ta hoidis esikohta, kuni teda edestas tema sõsarlaev Wonder of the Seas. Hiiglaslik kruiisilaev kaalub 228 081 brutoregistertonni ja 361,011 meetri pikkune.

3. Harmony of the Seas

Royal Caribbean’i Oasis-klassi laev Harmony of the Seas järgneb tihedalt oma sõsarlaevale. STX France ehitas selle oma Saint-Nazaire’i laevatehases. Tegemist on kolmanda laevaga Oasis-klassi seerias. Harmony of the Seas’i brutotonnaaž on 226 963 ja selle suurim laius on 66 meetrit. See suurim laev, mis mahutab 5479 külalist kahekohalistes kajutites.

4. Allure of the Seas

Teine, 362m pikkune Oasis-klassi kruiisilaev, Allure of the Seas, on oma sõsarlaeva järel nimekirjas neljandal kohal. Soome laevatehastes ehitatud Allure of the Seas on teine Royal Caribbean’i kruiisilaev Oasis-klassi seerias.

Ühel hetkel oli ta suurim kasutusel olev reisilaev. Laeva kogumahutavus on 225 282 tonni, kõrgus 72m ja suurim laius 60,5m.