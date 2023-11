Teistmoodi kunstivaatlus? Barcelona muuseum avas uksed alasti külastajatele

Osalejad peegeldasid pärast näituse külastamist, et alastiolek on alati olemas olnud ning kehad ei tohiks olla kellegi jaoks häbiasi. Nad ei kandnud midagi peale jalanõude.

Ekskursioonijuht Edgard selgitas grupile eksponaati ka ilma riieteta. „Me tahtsime, et see oleks värvilisem külastus ja mitte tüüpiline giidiga ekskursioon ning et inimesed, kes seda vaatama tulevad, tunneksid end täpselt samamoodi nagu pilt, mida nad vaatavad,“ ütles ta.