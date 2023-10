Austraalia riiklikku lennufirmat süüdistatakse tühistatud lendudele tuhandete piletite müümises

Qantas Airways ütles, et hagi, milles süüdistatakse teda tuhandete piletite ebaseaduslikus müümises, eirab tegelikkust. Lennufirma sõnul paigutati enamik mõjutatud reisijaid teistele lendudele või said hüvitist.

„Kuigi kõik lennuettevõtjad teevad kõvasti tööd, et lennud toimuksid plaanitud ajal, ei saa ükski lennuettevõtja seda garanteerida,“ lisas ta, märkides, et ilmastikuolud ja muud ettenägematud probleemid muudavad hilinemised ja tühistamised „vältimatuteks“.

Qantase teatas oma avalduses kohtule, et firma oli vastutav „paljude vastuvõetamatute viivituste“ eest, kui ta püüdis pärast COVIDi piirangute tühistamist 2022. aastal taasalustada rahvusvahelisi reise. Samas avalduses lisati, et nende tegevus ei ole kunagi tähendanud „tasu võtmist teenuse puudumise eest“, nagu ACCC on teda süüdistanud, „sest kliendid paigutati ümber teistele lendudele võimalikult lähedale nende algsele ajale või pakuti neile täielikku hüvitist“.