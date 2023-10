Euroopa suurlennufirma kasum jäi oodatust väiksemaks. Kasvav kütusekulu teeb investorid murelikuks

Osaliselt on süüdi kasvavad kütusekulud, kuid investorid on mures ka pikemaajalise nõudluse pärast, kuna tarbijaid mõjutavad inflatsioon ja kõrged eluasemekulud.

Air France-KLMi puhul on eksperdid öelnud, et aktsionärid on närvilised ka sellepärast, et aasta tuluprognoosid on puudulikud ja ettevõte ei ole suutnud saavutada kasumieesmärke. Air France-KLM on jätnud kogu majandusaasta läbilaskevõime, kapitali- ja ühikukulude prognoosi muutmata.